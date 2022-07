À Cernier, la poésie garde de sa vivacité

La poésie sous toutes ses formes est de retour au Val-de-Ruz. Evologia accueille depuis vendredi la 20e édition de Poésie en arrosoir. On ne présente plus le festival qui fait vivre cet art à Cernier à travers des formes toujours plus vivantes, que ce soit le chant, la musique ou le théâtre.

Cette année, 15 spectacles sont rendus accessibles grâce à des comédiens de Suisse et d’ailleurs, en l’espace de dix jours. Vincent Held, directeur du festival, a toujours souhaité orienter Poésie en arrosoir vers la performance, afin de sortir des clichés parfois véhiculés par le domaine scolaire.