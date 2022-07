Protection accrue contre les crues dans le Val-de-Travers

Le canton de Neuchâtel et la commune de Val-de-Travers ont planifié ensemble deux projets de réaménagement de cours d’eau à Môtiers. Les travaux, d'un montant de plus de 2,5 millions de francs, se dérouleront en plusieurs phases jusqu’à l’automne 2023.

Le premier projet est un projet communal de protection contre les crues de la zone industrielle de Môtiers, ont indiqué vendredi l'État de Neuchâtel et la commune de Val-de-Travers. Il intègre une revitalisation de la confluence entre l'Areuse et la Vieille-Areuse.

Un crédit de 1,66 million de francs a été voté par le Conseil général de la commune en 2016 pour la réalisation d'un projet qui sera subventionné à hauteur de 80% par le canton de Neuchâtel et la Confédération.

Le second projet est mené par le canton et prévoit la revitalisation de l'embouchure du Bied de Môtiers, précise le communiqué. Il est évalué à quelque 900'000 francs et sera subventionné par la Confédération à hauteur de 65%.

Les deux mises à l'enquête publique ont été menées à fin 2021 et n'ont suscité aucune opposition. Les projets permettent aussi de procéder à l'enfouissement de la ligne électrique qui traverse les parcelles, en améliorant la qualité du réseau électrique local. /ATS-elc