Bernard Challandes rejoint l’équipe Pro Senectute

C’est un transfert de choix opéré par Pro Senectute Arc jurassien. Bernard Challandes en est le nouvel ambassadeur. La recrue a été présentée à la presse ce jeudi, en même temps que le riche programme de 500 activités valable cette année dans les cantons de Neuchâtel, de Berne et du Jura.

Mais n’allez pas dire à Bernard Challandes qu’il est retraité. À bientôt 71 ans (il les fêtera fin juillet), le Neuchâtelois n’a plus de mandat d’entraîneur depuis son licenciement à la tête du Kosovo. En revanche son nouvel engagement lui tient à coeur: « Pour moi l’important n’est pas de vivre, mais de bien vivre, d’avoir des passions. La mission de Pro senectute, qui casse l’image négative que le public peut avoir de la vieillesse, me touche et est très importante » explique l’habitant de La Chaux-du-Milieu. François Dubois, directeur de l'organisation appuie: « Bernard Challandes est représentatif de notre public cible, soit des personnes qu’on essaie de maintenir actives pour qu'elles restent en forme dans la tête et dans leur corps » .