La Turquie lève son véto

Les pays de l'Otan, réunis en sommet à Madrid, vont « inviter » officiellement la Suède et la Finlande à rejoindre l'Alliance atlantique. La Turquie a levé mardi soir son veto à l’adhésion. Cette décision intervient dans un contexte très tendu en raison de la guerre en Ukraine. Les Etats-Unis ont par ailleurs annoncé un renforcement de leur positionnement militaire en Europe. Joe Biden a relevé que l'OTAN pourra ainsi répondre à des menaces venant de toutes les directions et dans tous les domaines : la terre, l'air et la mer. Selon Le Neuchâtelois d’adoption, Daniel Berger, ancien conseiller du ministre de la Défense Ueli Maurer, l’adhésion de la Finlande à l’Otan est une sorte de provocation :