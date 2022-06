Deux nouveautés pour la Fête des vendanges

La première nouveauté, mise en place par le Comité central de la Fête des vendanges, animera la rue du Seyon au travers d’un « Village des vignerons ». Au total, dix-sept chalets proposeront des boissons et de la nourriture de la région, le tout orchestré par Neuchâtel Vins et Terroir. Selon Mireille Bühler, directrice de Neuchâtel Vins et Terroir, l’organisation est « convaincue que ce village sera la nouvelle « place to be ». La nouveauté présentera également des mets et crus d’autres cantons, comme le Valais et Vaud. Tout ceci dans une ambiance plus calme.