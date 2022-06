Se glisser dans la peau d’une personne sourde et aveugle le temps d’un repas

En Suisse, 57'000 personnes sont atteintes de surdicécité, soit le fait d’être sourd et aveugle. Pour sensibiliser la population au quotidien de ces citoyens, plusieurs associations ont mis sur pied une action dans 28 restaurants qui dure jusqu’à jeudi. L’objectif est de marquer la Journée internationale de la surdicécité qui s’est tenue lundi. Les clients sont invités, le temps d’un repas, à être privés de la vue et de l’ouïe en enfilant des lunettes noires et des boule quies.

Dans le canton de Neuchâtel, le Cardinal et le Silex participent à l’aventure. Nicolas et Chiara étaient attablés mardi à midi à la brasserie neuchâteloise. Ils se sont prêtés à l’exercice et ont enfilé une paire de lunettes noires durant une partie de leur repas :