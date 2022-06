Des crédits supplémentaires pour la santé

Des sous pour la santé ! Le Conseil d’État neuchâtelois va soumettre une demande de crédit supplémentaire à hauteur de 14,7 millions de francs. Ils seront octroyés au Service de la santé publique et concernent principalement : les prestations hospitalières dispensées par le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et Swiss Medical Network Hospitals, les prestations de soins à domicile, une augmentation du taux d’occupation des lits en établissement médico-social et une mise à disposition d’appartements avec encadrement socio-thérapeutique permettant une prise en charge adaptée pour certains patients du CNP. /comm-sma