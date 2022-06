Une édition estivale pour Ludesco

La 13e édition de Ludesco se tiendra à la fin de l’été. Le plus grand festival de jeux et d’expériences ludiques de Suisse occupera la Maison du Peuple et ses alentours les 10 et 11 septembre à La Chaux-de-Fonds. Habituellement organisée en mars, la manifestation n’avait pas pu se tenir cette année en raison de la pandémie.

Au niveau du programme de cette 13e édition, les habitués retrouveront les grands classiques de la manifestation avec plus de 1'100 jeux divers et variés. Cette édition estivale permettra aussi de profiter d’activités en extérieurs, comme un tournoi de quidditch, un twister géant ou encore un triathlon ludique.