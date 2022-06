Florence Nater à la tête de Fondation ch

Florence Nater dirigera Fondation ch. La ministre neuchâteloise a été élue à sa présidence ce vendredi et succède ainsi au Vaudois Pascal Broulis. C’est la première fois qu’une femme et qu’une Neuchâteloise occupera cette fonction. « C’est en effet l’opportunité de porter ma vision politique sur le plan fédéral », déclare la conseillère d’Etat par communiqué.

La Fondation ch promeut le fédéralisme et la compréhension entre communautés linguistiques et les cultures, ainsi que la collaboration entre cantons et Confédération.

Florence Nater prendra ses fonctions de présidente le 1er juillet. /comm-gtr