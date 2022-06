Un Neuchâtelois réalise un documentaire sur la voile suisse

Christophe Margot est né à Neuchâtel. Photographe et vidéaste autodidacte, il a suivi les cinq frères et sœurs Mettraux de mars à novembre 2021 en Suisse, en Bretagne et dans le sud de la France. Le tournage aura duré 25 jours au total.

Le documentaire a été produit par InRed Production et la RTS. Il sera diffusé ce dimanche 26 juin à 21h55 sur RTS2. /dsa-mne