Le BeRock dévoile ses têtes d’affiche

Trois jours et trois têtes d’affiche. La 8e édition du BeRock festival se déroulera du 11 au 13 août en Seraize, à Gorgier. Le festival accueillera trois têtes d’affiche : CoreLeoni le 11 août, Kadebostany le 12 et Giufà le 13. Après une annulation en raison du Covid-19 et une édition sous restriction l'an dernier, la manifestation se déroulera normalement cette année. Le reste de la programmation sera dévoilée prochainement. La billetterie du festival n'est pas encore ouverte./comm-elc