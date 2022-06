Restaurant désaffecté en feu à Ins

Le restaurant « Bären » en rénovation à Ins a été la proie des flammes mardi soir. Les pompiers ont dû intervenir pour maîtriser l’incendie. Contactée tôt mercredi matin par la rédaction, la police cantonale bernoise affirmait qu’aucune personne n’a été blessée. Les combles du bâtiment ont été complètement détruits par le feu. Des dégâts matériels considérables ont été causés, indique la police. La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête. La propagation de l'incendie sur d'autres bâtiments alentours a pu être évitée grâce à l'intervention de 120 membres des corps des sapeurs-pompiers de la région. Aux vues de la situation géographique, les trains entre Brüttelen et Ins ont été supprimés et des bus de remplacement ont été organisés. La durée de la perturbation est prévue jusqu'à ce midi. /lge