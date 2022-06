Policiers acquittés en appel

Deux policiers ont été acquittés mercredi par la Cour pénale du canton de Neuchâtel. Les deux hommes étaient prévenus de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité lors d’une arrestation qui avaient eu lieu à Neuchâtel en août 2019. L’homme qu’ils avaient appréhendé les accusait de l’avoir malmené, et il était prévenu, de son côté, de voies de fait, ainsi que de violence et de menaces contre les autorités et les fonctionnaires.

En appel, la Cour a confirmé le jugement prononcé en première instance, soit l’acquittement des policiers, et, pour l’essentiel, la peine infligée à celui qui les accusait. Celui-ci disposera de trente jours pour faire recours au Tribunal fédéral, dès réception des motivations du jugement. /jhi