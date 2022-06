Onze ans de bons et loyaux services. Après plus d’une décennie à la tête de Neuchâtel rando, Henry Cosandey passe la main à Philippe Aubert. Il restera toutefois au comité comme vice-président. Ancien président et chef de course de la section de Neuchâtel du Club alpin suisse, Philippe Aubert est également membre du Comité central du club depuis sept ans. Il sera donc désormais en charge de la mise en place du nouveau plan directeur des sentiers pédestres au niveau cantonal. /comm-elc