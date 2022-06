Le PAL se dévoile à Val-de-Ruz

Mobilité, nature et paysage, secteur d’activités économiques ou encore zone à bâtir. Autant de volets qui figurent dans un plan d’aménagement local. La commune de Val-de-Ruz a présenté les contours de son projet de PAL mardi soir lors d’une séance d’informations publique. Cet instrument de planification va définir la politique de gestion et le cadre de développement pour les 15 prochaines années. Un travail conséquent pour ceux qui y travaillent avec la mission d’uniformiser tous les PAL des communes d’avant-fusion.

L’objectif fixé par les autorités est d’accueillir 2’000 nouveaux habitants et 1'500 emplois. Avec en ligne de mire, la future gare du RER neuchâtelois à Cernier qui fera du village le cœur névralgique de Val-de-Ruz. C’est là d’ailleurs que se concentrera le futur pôle de développement économique de la commune et non plus dans la zone du Chillou à Malvilliers, comme imaginé dans un premier temps il y a quelques années. Les précisions de Roby Tschopp, conseiller communal en charge de l’aménagement du territoire, de l’économie, du tourisme et de la mobilité.