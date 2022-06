La chaleur de juin a battu d'autres records

Les mesures remontant au XIXe siècle indiquent pour ce mois des périodes de trois jours très chaudes et records concernant la Suisse romande, lit-on mercredi sur le blog météo de MétéoSuisse, l'Office fédéral de météorologie et de climatologie.

Neuchâtel a ainsi connu la période de trois jours la plus chaude depuis le début des mesures, en 1864. Du 18 au 20 juin, le maximum journalier moyen a été de 34,6 degrés.

Les valeurs maximales enregistrées jusqu'à présent en juin sont nettement inférieures. La période de trois jours la plus chaude avait été mesurée à Neuchâtel du 26 au 28 juin 1947, à 32,9 degrés. Du 23 au 25 juin 2003, il avait fait 32,8 degrés.

Record égalé à Beznau

Sur les sites de Bâle, Berne, Genève et Zurich, qui se basent sur des séries de mesures de plus de 100 ans, la chaleur actuelle sur trois jours se situait selon MétéoSuisse entre les rangs deux et cinq pour le mois de juin. Au sud des Alpes, il a fait moins chaud.

La période de chaleur a débuté le 15 juin. Les températures maximales journalières au nord des Alpes et en Valais ont atteint ou dépassé la barre des 30 degrés sur une grande partie du territoire. La température la plus élevée a été atteinte à Beznau AG avec 36,9 degrés, suivie de Biasca TI avec 36,6 degrés le 17 juin. /ATS