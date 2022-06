Cinéma en plein air au Locle

Un challenge cinématographique à 1’000 mètres d’altitude. « Kaamelott, premier volet », « Mort sur le Nil », « Tous en scène 2 » ou encore « Spider-Man - No Way Home » : voilà ce qui attend les amateurs de films qui se rendront au festival Ciné Open Air Le Locle, à partir de ce mercredi et jusqu’à samedi. Les portes s’ouvriront à 20h30, mais les projections attendront 21h45, obscurité oblige.

Les projections auront lieu par n’importe quel temps, grâce au toit couvert de la patinoire. Les spectateurs ont la possibilité d’amener leur propre chaise, même si des sièges sont déjà fournis sur place. La billetterie est déjà ouverte, et les tickets peuvent être achetés sur le site internet, à l’entrée du festival, au Ciné Casino ou encore au secrétariat du bureau promotionnel de l’Hôtel de Ville. /comm-elc