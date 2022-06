Million de déficit accepté sans sourciller

L’examen des comptes figurait au menu du Conseil général de Val-de-Ruz, lundi soir à Chézard-St-Martin. La Commune boucle l’exercice 2021 par un déficit qui s’élève à un peu plus d’un million de francs (1'046'048). Les discussions ne se sont toutefois pas éternisées : les comptes ont été adoptés à l’unanimité. Tous les groupes politiques ont affiché la même préoccupation : ils se sont inquiétés du report d’une partie des investissements : seul le 40% des travaux budgétés ont été réalisé.

« Les finances communales sont précaires. Le déficit communal s’accumule d’année en année » : C’est ce qu’a relevé dans son rapport Francis Krähenbühl. Le président de la commission de gestion et finances a aussi souligné que la dette par habitant avait diminué de 13 % et qu’elle était inférieure à 3'000 francs. Un montant plutôt bas en regard d’autres communes. Françis Krähenbühl précise toutefois qu’il ne s’agit que d’un indicateur parmi d’autres. Et que tous ne sont pas aussi favorables.