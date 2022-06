Le Val-de-Travers en dégustation

Le Val-de-Travers au fil des assiettes. Le réseau « Restauration et produits du terroir » de Destination Val-de-Travers lance une nouvelle offre pour l’arrivée de l’été. Il s’agit d’un carnet simplement baptisé « Trail Vallon Gourmand », il permet de profiter d’un menu complet au sein de 18 établissements répartis dans les onze villages du Val-de-Travers. Avec cette possibilité unique : l’apéro, le repas et le dessert ne doivent pas forcément être consommés au même endroit ou le même jour. Chacun concocte son programme comme il le sent. Il est donc possible de prendre l’apéro à Noiraigue, puis de consommer le repas principal à Fleurier avant de se rendre aux Bayards pour le dessert. Ou inversement.

L’achat du billet se fait de manière digitale sur le site de Destination Val-de-Travers, le prix varie de 32 francs pour les enfants à 54 francs pour les adultes. L’objectif de Destination Val-de-Travers, c’est de faire connaître l’offre en restauration au Vallon, grâce à des plats typiques proposés par chaque restaurant partenaire de l’offre.