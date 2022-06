Cyanobactéries : pas d’interdiction de la baignade, mais un appel à la prudence

Il n’y aura pas d’autopsie après le décès d’un chien samedi aux Jeunes-Rives à Neuchâtel. Selon le chef du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Pierre-François Gobat, les conditions météorologiques et les symptômes observés « conduisent à une quasi-certitude » sur la cause du décès de l’animal, soit en raison des cyanobactéries. En 2020, il avait par ailleurs fallu attendre environ un mois avant de connaître les résultats des analyses, précise Pierre-François Gobat.

Le SCAV appelle les propriétaires de chiens à renoncer à baigner ou à laisser boire leur animal dans les eaux où ces algues peuvent proliférer. Une interdiction de la baignade n’est pas à l’ordre du jour. Le SCAV mise davantage sur l’information et sur l’appel à la prudence. /sbe