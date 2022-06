Un motard accidenté à Erlach

Un motard a eu un accident à Erlach samedi en début de soirée. La police cantonale bernoise l’a indiqué dimanche dans un communiqué. Selon les premières informations, l'homme circulait sur la Insstrasse depuis Ins en direction d’Erlach, peu après l'embranchement de Bafert, il a dévié de sa trajectoire sur la droite. Il est alors arrivé dans une bande verte et a encore heurté un poteau. Le motard a été pris en charge par des personnes présentes sur les lieux avant l’arrivée d’une équipe d’ambulanciers et d’un équipage de la REGA qui se sont occupés des soins médicaux. L’homme a ensuite été héliporté à l’hôpital. La route a été fermée durant plus de trois heures. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement et les circonstances de l’accident. /comm-sbo