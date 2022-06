Record de fréquentation pour la Fête de la Musique

Le centre-ville de Neuchâtel a vibré au rythme de la Fête de la Musique ce week-end. Avec ces trois scènes, la manifestation a accueilli plus de cinquante groupes, orchestres, djs, écoles de musique et chorales, soit plus de 200 artistes et un nombre record de public.

Dans un communiqué, les organisateurs informent qu’aucun incident particulier n'est à relever, si ce n'est l'annulation de trois groupes (une première en 18 éditions) pour des raisons de santé. Les groupes neuchâtelois Abraxas, Timberjack et I-Skarbonari ont répondu à un appel de dernière minute pour les remplacer.

Notre galerie photos de l'événement est à découvrir ici. /comm-rgi