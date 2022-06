Une nouvelle coupole pour l’Observatoire astronomique de Mont-Soleil

L’Observatoire astronomique de Mont-Soleil est en fête. Il souffle cette année ses vingt bougies. A cette occasion, la fondation propose ce dimanche à la population de venir inaugurer la nouvelle coupole de l’observatoire. Cette dernière a coûté 80’000 francs et a été sponsorisée par différents partenaires de la région. Elle remplace la première coupole qui venait des Etats-Unis. Cette dernière a fait son temps. Trop vieille, elle ne tournait plus correctement et peinait à se fermer. A noter que la nouvelle coupole est mieux isolée, mécaniquement plus évoluée et il sera possible de la piloter à distance. L’observatoire dispose aussi d’un nouveau planétarium financé par l’entreprise horlogère Longines.