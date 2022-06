Une innovation neuchâteloise à l’EPHJ

Le développement de cette solution brevetée ne s’est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu plus de cinq ans pour parvenir à une option satisfaisante, selon le directeur commercial de PBMC. « On a commencé avec de l’eau sucrée, mais au bout de plusieurs essais, on a trouvé d’autres matières et d’autres manières d’appliquer ce film temporaire », indique Cédric Chevalier.

L’activité de PBMC se concentre essentiellement sur l’Arc jurassien, mais elle espère toucher d’autres marchés et des secteurs différents à l’avenir, notamment l’aéronautique. /alr