Festi’neuch : la consommation énergétique de la grande scène a baissé de moitié

Le rideau est tombé depuis quelques jours sur les Jeunes-Rives. On revient toutefois sur la consommation d’énergie qui est faite à Festi’neuch. Depuis l’édition 2014, la consommation énergétique de la grande scène a fondu de moitié, passant de plus de 7'000 kilowattheures à un peu plus de 3'500. Cette baisse s’explique notamment par l’introduction d’éclairage LED. Paradoxalement, la consommation totale du festival neuchâtelois reste stable, notamment en raison des installations pour la cuisson de la nourriture et le refroidissement des boissons. Explications du responsable énergie à Festi’neuch, François Dreyer :