Colombier : une première piste pour l’incendie chez Vadec

« Nous pensons qu’il pourrait s’agir d’une batterie non recyclée qui a surchauffé ou charbonné ». Le site de Vadec à Colombier a peut-être été la victime du nouveau fléau des usines de traitement des déchets, selon son secrétaire général Alessandro Fava. Jeudi soir, un incendie endommageait partiellement un hangar au nord des installations. Le coupable aurait été ainsi un accumulateur jeté avec un déchet encombrant et qui aurait échappé à la vigilance des équipes du site. Toutefois, cette piste doit encore être confirmée par l’enquête devant déterminer les causes du sinistre.

Alessandro Fava, secrétaire général chez Vadec :