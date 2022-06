Migros : « On va surfer sur les tendances de boissons sans alcool »

Les coopérateurs ont tranché : l’alcool restera absent de l’enseigne Migros. Les 10 coopératives ont refusé de modifier les statuts du géant orange pour y proposer de l’alcool. La coopérative Neuchâtel-Fribourg s’est prononcée contre à 73,1%. Le non le plus fort est à Genève avec à 80%. Le refus est moins net en Valais, avec 60% et au Tessin avec 55%. Pour proposer de l’alcool, la majorité des 2/3 était requise. On en est loin.