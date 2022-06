Le monde de la sous-traitance face à de nombreux défis

C’est le salon professionnel le plus important de Suisse : l’EPHJ se tient depuis mardi et jusqu’à vendredi à Palexpo, à Genève. Plus de 200 entreprises de l’Arc jurassien sont présentes au bord du lac Léman pour la 20e édition de ce rendez-vous des sous-traitants actifs dans l’horlogerie ou encore le médical. Quelque 20'000 visiteurs sont attendus sur place, neuf mois après le dernier salon qui s’était exceptionnellement tenu en septembre à cause de la pandémie. Malgré ce court laps de temps, l’intérêt est bel et bien présent du côté des entreprises. « Le marché repart à la hausse. Des entreprises ont des besoins croissants en matière de production et d’approvisionnement, et des solutions à trouver », explique le directeur de l’EPHJ. Alexandre Catton souligne que le salon affiche une hausse de 30% des exposants par rapport à la dernière édition.





Une pénurie de main-d’œuvre ?

L’EPHJ a mis l’accent sur la formation durant ce salon 2022. Une journée de Job Dating est notamment au programme vendredi. Candidats, futurs diplômés ou futurs apprentis auront l’opportunité de rencontrer les chefs d’entreprise. Certains évoquent une pénurie de main-d’œuvre. Le directeur du salon estime toutefois qu’il faut relativiser cette problématique. « Cela dépend des secteurs, mais on sait qu’il y a beaucoup d’offres d’emplois ouvertes et des entreprises qui peinent à recruter », indique Alexandre Catton. Ce problème s’ajoute aux problèmes d’approvisionnement qui font s’allonger certains délais de livraison.