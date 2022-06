Danger marqué d’incendie en forêt

Attention aux risques d’incendie en forêt. Le Canton de Neuchâtel relève, dans un communiqué diffusé ce jeudi, qu’en raison d’un manque de précipitations, d’une météo ensoleillée et des températures aux alentours de 30° annoncées jusqu’à la fin du week-end, le danger d’incendie de forêt se situe au niveau 3 sur une échelle de 5. Il enjoint notamment la population à être prudente, à se conformer aux éventuelles instructions et interdictions, à renoncer à faire du feu en plein air en cas de vent et de rafales et à ne jamais jeter des mégots ou des allumettes. En ce qui concerne les grillades, il faut utiliser les barbecues aménagés, s’éloigner de manière importante des arbres et de la végétation sèche, ne jamais laisser un feu sans surveillance et éteindre immédiatement toute flammèche. /comm-sma