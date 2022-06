Takeda veut investir à Neuchâtel

Le groupe pharmaceutique Takeda a annoncé mercredi son intention d'investir plus de 200 millions de francs dans une nouvelle ligne de remplissage aseptique et dans l'agrandissement de son site de production biotechnologique à Neuchâtel, avec à la clé la création d'une quarantaine d'emplois.

« Notre site à Neuchâtel est un composant essentiel de notre réseau mondial de production », affirme le responsable mondial de la production et de l'approvisionnement Thomas Wozniewski, cité dans un communiqué. Le géant nippon coté à Wall Street insiste sur le fait que « l'investissement le plus élevé à ce jour pour ces infrastructures atteste de l'importance de la Suisse en tant que site de production à long terme pour l'entreprise ».

L'installation de Takeda à Neuchâtel remonte à trois ans, suite à l'acquisition du britannique Shire pour 46 milliards de livres (plus de 57 milliards de francs à l'époque).

L'usine d'une surface de 13'000 mètres carrés située sur les hauts de la ville, où travaillent quelque 700 collaborateurs de 22 nationalités différentes, fonctionne « 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 » et approvisionne plus de 70 marchés. Le groupe y produit des thérapies recombinantes pour le traitement de diverses formes d'hémophilie./ATS-elc