La rue des Parcs passe à 30km/h

La rue des Parcs passe en zone 30. Des travaux de réfection et d’aménagement, ainsi qu’une adaptation de la limitation de vitesse seront effectués sur la rue à Neuchâtel, située entre la Rosière et la rue des Sablons. Les mesures, favorables aux riverains selon la Ville, devront atténuer les émissions de CO2 et le bruit créé par le trafic, et se termineront en mai 2023.

L’arrêt de bus de la « Boine », situé sur la rue des Parcs sera déplacé d'une dizaine de mètres afin de respecter le délai fixé par la Confédération en matière d’adaptation des arrêts de bus. D’ici fin 2023, tous les quais de la Ville de Neuchâtel devraient être mis aux normes LHand.

La création de surfaces permettant d’intégrer la biodiversité au cœur des quartiers est également prévue avec pour but principal de lutter contre les îlots de chaleur. /comm-elc