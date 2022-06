La Fête de la musique fera bouger Neuchâtel

Léger réaménagement des scènes

Alors que le Temple du Bas accueillera des concerts de chorales et d’ensembles musicaux et l’O-Zone club les afters, trois scènes seront installées dans la zone piétonne: la principale derrière l’hôtel-de-ville, la petite à la rue de l’hôpital et, nouveauté cette année, la troisième à la place du Grand Mazel située le long de la rue du Seyon. Les organisateurs ont souhaité rapprocher du cœur de la fête la scène dédiée au DJ’s autrefois installée à la place Pury, ce qui causait certains désagréments liés au passage des bus.

Le comité d’organisation compte sur un budget d’environ 50'000 francs pour la tenue de l’événement. Il reçoit notamment l’appui de la Ville de Neuchâtel et de la Loterie romande et compte aussi sur ses quelques bars pour renflouer les caisses.





De la musique aussi à La Chaux-de-Fonds et au Locle

Dans les deux autres villes du canton, il n’y a, pour l’heure, plus de Fête de la musique proprement dite. Mais des événements musicaux gratuits y auront tout de même lieu ce week-end. Au Locle, la Fête du Crêt-Vaillant revient sous l’appellation « Camping Vaillant ». On pourra y écouter les groupes locaux Timberjack, Caryon Tree et Mouche-Miel le vendredi, ou encore Estelle Zamme le samedi. À La Chaux-de-Fonds, parmi de nombreux événements, notons qu'un Festival des ateliers des classes de musique se tient dimanche à la salle Ton sur Ton, organisé par l’école chaux-de-fonnière. /lre