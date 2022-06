L’orgue de la Collégiale à Neuchâtel vandalisé

Coup dur pour l’orgue de la Collégiale à Neuchâtel. L’instrument qui venait d’être restauré a été victime d’importantes déprédations. Les faits remontent à mardi. Selon les premiers éléments de l'enquête, un individu s’est introduit dans la collégiale, visiblement dans le but d’y passer la nuit, à l’insu des personnes en charge de la sécurité du site. Il a été arrêté sur place. Le suspect souffre de trouble psychique et il ne semble pas qu’il ait agi dans l’intention de nuire. Il se serait introduit dans l’orgue et aurait causé des dégâts pour plusieurs dizaines de milliers de francs. L’inauguration officielle de l’instrument, après d’importants travaux de restauration, avait eu lieu 1er mai. Même si c’est un coup dur, Simon Peguiron, l’organiste de la Collégiale, est en partie soulagé :