L’Auberge d’Hauterive louée pour sa gestion plus « humaine »

Il est possible en hôtellerie-restauration d’offrir des conditions de travail plus respectueuses pour les collaborateurs. C’est le constat du syndicat Unia qui, dans le cadre de la journée du 14 juin, a décidé de mettre en valeur les efforts de deux établissements régionaux. Le Carvi Noir (La Chaux-de-Fonds) et L’Auberge d’Hauterive sont valorisés pour leur gestion « responsable, inclusive et plus humaine ».

Isabel Amian, secrétaire syndicale à Unia, érige en modèle les deux restaurants. « Travailler autrement, en tenant compte des besoins des employés, c’est possible » :