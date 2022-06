Festisub revient sous la forme d'Exposub

Une exposition sous-marine à ciel ouvert. À l’image de l’édition 2021, qui s’était déroulée en plein air, l’édition 2022 de Festisub se déroulera elle aussi sur les rives du lac de Neuchâtel sous l'appellation Exposub. L’événement se tient du 1er au 28 août, et reprendra la forme des autres années en mettant en avant les œuvres primées lors du traditionnel concours de photo de Festisub. Les participants du concours, venant au total de 21 pays différents, avaient trois catégories à leur disposition : la mer, l’eau douce, et les photos de nuit, dites « blackwater ».







Éveil et pédagogie

Dans une démarche familiale et culturelle, les organisateurs annoncent avoir choisi les dates de l’exposition en fonction des vacances scolaires. Le but, promouvoir le respect et la protection de la nature, et offrir une activité conviviale.

Les clichés présentés début août sur le quai Ostervald seront également disponibles sur le site internet de l’événement. /comm-elc