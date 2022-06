Soeur Odette prépare son 32e voyage parisien

Sœur Odette ne baisse pas les bras. La religieuse de Couvet prépare son 32e voyage à Paris qui se tiendra en novembre afin de réchauffer les plus démunis. Le périple se prépare dès maintenant : elle lance un appel pour récolter des couvertures ou des sacs de couchage. Mais aussi des pelotes de laine avec lesquelles des écharpes, des moufles et des habits pour bébés seront tricotés. Pour ce travail, Sœur Odette peut compter sur tout un réseau de tricoteuses en Suisse romande qui s’activent tout l’été pour préparer ce matériel. Ces écharpes, moufles et autres couvertures seront distribués aux sans-abris en novembre ainsi qu’à des organisations d’entre-aide de la capitale française.