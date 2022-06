Des enfants seraient à l'origine de l’incendie à la rue de l’Evole

Des enfants de moins de dix ans seraient à l'origine de l'important incendie qui s'est déclaré samedi vers 8h30 à Neuchâtel. Ils auraient joué avec du feu, en allumant du papier dans un sac en carton, qu'ils ne seraient pas parvenus à éteindre complètement.

« Les enfants auraient alors décidé de cacher le problème auquel ils étaient confrontés à leurs parents, en montant le sac encore fumant dans les combles », a indiqué lundi le Ministère public. Constatant finalement que le feu se propageait à l’immeuble, les enfants auraient réveillé leurs parents qui, très rapidement, auraient constaté que l’ampleur du feu n’était plus maitrisable.

La famille aurait alors quitté les lieux en prenant soin d’informer ses voisins, les secours avertis par un tiers étant rapidement arrivés sur place. Des investigations notamment techniques devront encore confirmer ces premiers éléments, ressortis des multiples auditions effectuées.

« Vu l’âge des enfants, aucune suite pénale ne sera donnée à leur encontre. L’autorité de protection des enfants et des adultes (APEA) sera informée afin de lui permettre d’examiner si d’éventuelles mesures devraient être envisagées pour le bien des enfants », a précisé le Ministère public.





Pompiers à l'hôpital pour un contrôle

A la suite de l'incendie, plusieurs habitants ont dû être relogés. Une famille a été placée dans un hôtel tandis que plusieurs autres habitants ont trouvé refuge chez des privés.

Le feu a donné du fil à retordre aux pompiers. Epuisés et déshydratés, six d'entre eux ont dû se rendre à l'hôpital pour un contrôle. Tous avaient quitté l'hôpital samedi soir. « L'ampleur du feu et la difficulté à trouver des accès dans ces toitures enchevêtrées ont forcé mes gars à entrer dans le rouge », avait commenté Sébastien Humair, officier de police judiciaire.

Au total une quarantaine de pompiers ont été déployés. Ils ont pu prendre le contrôle du feu en fin de matinée et quitter les lieux en fin d'après-midi. La circulation, en partie bouclée dans le quartier samedi, était à nouveau possible dimanche, a précisé Sébastien Humair.

Les dégâts sont importants, la toiture est percée. L'action des pompiers a néanmoins permis de limiter les dégâts sur les bâtiments voisins. /ATS-gtr