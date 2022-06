L'incendie de la rue de l'Evole a été maîtrisé

Un important incendie a mobilisé une quarantaine de pompiers ce samedi matin au centre-ville de Neuchâtel. Le sinistre s'est déclaré vers 08h30 dans un immeuble situé rue de l'Evole 7 à Neuchâtel. Les habitants de l'immeuble en question, ainsi que ceux des numéros 5 et 3 et ceux de la rue de l'Oriette 1 et 3, ont dû être évacués. Les autorités communales se chargeront de reloger les sinistrés.