Important incendie à Neuchâtel

La colonne de fumée se voit loin à la ronde. Un important incendie est en cours au centre-ville de Neuchâtel à la rue de l'Evole 7. Le sinistre s'est déclaré vers 8h30 samedi matin.

Une cinquantaine de pompiers ont été déployés sur place, ainsi que deux camions-échelle afin de combattre activement les flammes qui jaillissent de la toiture. Les forces de l'ordre et la police scientifique sont également déployées en nombre sur les lieux. Il est impossible de circuler dans la zone, les routes sont bloquées. À l'heure actuelle, l'incendie n'est pas maitrisé. L'intervention est compliquée car le feu sévit des deux côtés de l'immeuble et les câbles des bus gênent l'intervention, précise la police.





Deux pompiers blessés

Les habitants de la rue de l'Evole 3 et 5 ont été évacués, tout comme ceux de la rue de l'Oriette 1 et 3. Aucun d'entre eux n'est blessé, précise la police. En revanche, deux pompiers ont été blessés au cours de l'intervention et emmenés à l'hôpital.

La Police neuchâteloise et le Ministère public communiqueront dès que possible pour fournir davantage d’informations. /jpp-ara