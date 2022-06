L’UDC neuchâteloise fait le vœu de la stabilité pour ses 20 ans

A cela s’ajoute une période marquée par de nombreux changements de présidence. Une situation qui n’est d’ailleurs pas encore réglée, mais le président ad intérim maintient tout de même avoir retrouvé la voie de la stabilité : « Nous sommes aujourd’hui dans une bonne situation pour repartir, mais il faut rester humble et nous continuons à travailler pour revenir au niveau des belles années », estime Lionel Martin.

Au fil du temps, le visage de l’UDC neuchâteloise semble quant à lui avoir évolué vers une représentation plus jeune et féminine. Notamment grâce aux personnes d’Estelle Matthey-Junod et Roxann Durini au Grand Conseil. Un pas important pour Lionel Martin mais qui ne fait pas pour autant partie des priorités que se fixe la section cantonale.