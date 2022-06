Le père des lynx neuchâtelois, Archibald Quartier, à l’honneur

Personnage public, Archibald Quartier est à l’origine de la réintroduction de plusieurs espèces dans la région, dont le lynx. Une aventure qui s’est jouée en catimini dans les années 70. Après avoir échoué à réintroduire l’ours devant la vindicte populaire, le Boudrysan choisit un animal bien plus discret. Il fait venir un couple de lynx de Slovaquie dans le plus grand des secrets et procède à son lâcher dans la réserve du Creux-du-Van en 1974.