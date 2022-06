Nouvelle responsable pour le Centre de santé sexuelle de Neuchâtel

Nouvelle responsable à la tête du Centre de santé sexuelle de la Ville de Neuchâtel. Angélick Schweizer a succédé fin avril à Catherine Stangl, partie à la retraite après plus de 20 ans passés au sein de l’institution. La nouvelle responsable supervise et coordonne trois conseillères en santé sexuelle pour accompagner, informer et orienter sur des questions d’intimité et de sexualité, précise le communiqué de la Ville diffusé jeudi.

Docteure en psychologie de la santé et sexologue, Angélick Schweizer devra renforcer la visibilité du Centre de santé sexuelle au niveau cantonal et national. Elle souhaite également développer la question de la participation des hommes à la contraception. /comm-gtr