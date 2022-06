Le Centre de création suisse des arts de la rue est chaux-de-fonnier

Il y avait comme un avant-goût de Plage des Six Pompes mercredi à La Chaux-de-Fonds. Le Centre de création helvétique des arts de rue a été inauguré, avec notamment une déambulation du collectif Garoue-Garou, lequel a verni une exposition participative sur les murs d’immeubles chaux-de-fonniers.

Au cœur de la démarche initiée il y a quelques années, une volonté de donner plus de visibilité à un secteur des arts de la rue qui en manque cruellement, selon ses principaux acteurs. Mais le CCHAR a aussi une vocation de création, de formation et de diffusion. Il a vu le jour dans le sillage de la Plage des Six Pompes et il y a déjà du concret. Une formation a été mise sur pied en collaboration avec Ton sur Ton et divers stages ont déjà été organisés. Jennifer Wesse, coordinatrice :