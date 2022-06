Le langage inclusif est-il nécessaire ?

Le langage inclusif est au cœur de nombreux débats aujourd’hui. Cette manière d’éviter toute forme de discrimination à l’oral comme à l’écrit est régulièrement remise en cause, que ce soit au sein des Chambres fédérales ou dans la rue. La thématique sera abordée ce jeudi soir à 18h, lors d’une conférence donnée au Musée d’histoire naturelle.

Pascal Gygax, en charge de l’équipe de Psycholinguistique et psychologie sociale appliquée de l’Université de Fribourg, est l’intervenant principal de cette conférence. Invité de La Matinale jeudi, il dresse les grandes lignes du langage inclusif et de son importance.

« On utilise souvent un exemple dans les écoles : un père et son fils partent en vacances, ils ont un accident. Le père meurt sur le coup, le fils est amené à l’hôpital, là un chirurgien arrive et dit qu’il ne peut pas l’opérer, car c’est son fils. Comment est-ce possible ? », illustre le psycholinguiste :