Festi’Neuch revient pour la 20ème fois !

Festi’Neuch est de retour en force. Après deux ans perturbés par la pandémie de Covid-19, l’open-air se déploie à nouveau aux Jeunes-Rives. Véronique Sanson et Julien Doré font partie des artistes à donner le coup d’envoi de la manifestation ce jeudi.

Le festival revient cette années pour la 20ème fois. Il a été fondé en 2001 par son actuel directeur Antonin Rousseau, ainsi que par Christophe Valley qui l’a dirigé jusqu’en 2015, avant de se retirer.

Depuis sa naissance, l’événement n’a cessé de grandir et s’est imposé au fil des ans comme l’un des quatre festivals majeurs de Suisse romande. En 2019, il avait enregistré un record d’affluence en accueillant plus de 50'000 personnes. Un chiffre qui pourrait être encore plus important cette année, puisque les soirées de vendredi, samedi et dimanche sont déjà complètes.

Le co-fondateur de Festi’Neuch Christophe Valley revient sur les moments marquants de l’histoire du festival :