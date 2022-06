Les jeunes Neuchâtelois sensibilisés à la violence domestique

L’exposition « Plus fort que la violence » a été conçue par les cantons de Berne et Fribourg et se déplace dans plusieurs villes romandes. Dans le canton de Neuchâtel, elle est soutenue par l'Office cantonal de la politique familiale et de l’égalité (OPFE). Son objectif est de casser le cercle de reproduction de la violence domestique, apprenant à reconnaître ces situations problématiques et en proposant des pistes de réponse.