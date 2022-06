Obtenir sa maturité fédérale en passant par une formation privée

Une nouvelle voie se dessine pour obtenir sa maturité dans le canton de Neuchâtel. Dès la rentrée d’août, l’école Roche Neuchâtel, fraîchement créée, proposera aux élèves une préparation à la maturité suisse. Celle-ci diffère de la maturité gymnasiale du fait que seuls les examens finaux comptent pour l’obtention du diplôme. Dans les lycées cantonaux, les notes obtenues au fil des ans pèsent également dans la balance.

Cette nouvelle filière est portée par l’École Moderne à La Coudre qui propose un enseignement à l’échelon secondaire. Il s’agit ainsi d’un prolongement de ses activités. Il faudra débourser entre 21'000 et 24'000 francs par an pour y accéder. Pour la directrice de l’École Moderne, Gladys Pinard, cette filière privée propose un enseignement plus personnalisé :