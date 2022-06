La prévention solaire lève les voiles

La campagne de prévention solaire hisse les voiles pour sensibiliser la population dans et hors des piscines. Cet été, les communes et le Canton de Neuchâtel vont changer un peu leur fusil d’épaule. Si plusieurs actions sont toujours organisées dans les piscines, la campagne va s’exporter dans différents endroits où sont pratiquées des activités en plein air pour rappeler aux Neuchâtelois les dangers des UV. Des conseils de prévention solaire seront distillés notamment entre juin et septembre lors des Promos du Locle, au Port de Neuchâtel, lors des Family Games à La Chaux-de-Fonds où lors du triathlon de Val-de-Ruz par exemple.