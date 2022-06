Menus travaux dans la réserve du Fanel

La réserve du Fanel est aux bons soins de l’Association de la Grande Cariçaie (AGC) et du Canton de Neuchâtel. Jeudi, les deux partenaires ont notamment présenté un nouveau panneau didactique. Posé à l’entrée du site, il a pour but de renseigner les promeneurs sur les points d’intérêt et sur les restrictions en vigueur.

La réserve du Fanel est une zone de grande valeur nationale pour les oiseaux nicheurs et migrateurs, qui se situe à l’extrémité nord du lac de Neuchâtel, près de La Tène. Le Fanel neuchâtelois s’étend du Môle de la Thielle à celui de la Broye.

Ce site naturel, de taille modeste, est géré de manière coordonnée par l’AGC et le Service de la faune, des forêts et de la nature neuchâtelois. Plusieurs travaux d’entretien et d’amélioration sont menés régulièrement afin de favoriser les espèces dites prioritaires et d’empêcher ainsi leur disparition. Cela comprend par exemple des travaux de fauche et de décapage.

Michel Baudraz, directeur de l’Association de la Grande Cariçaie :