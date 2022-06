Les vieilles mécaniques font leur retour au Landeron

Carrosseries rutilantes et boucliers chromés se sont donnés rendez-vous samedi au Landeron. Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, le vieux bourg a renoué avec l’un de ses événements traditionnels : Le Landeron Classic. Plus de 120 véhicules d’antan, et de toutes marques, se sont prêtés volontiers aux exigences photographiques du public, avant de réaliser dès 14h la traditionnelle balade dans la région.

Toutefois, le parcours a été modifié en raison de travaux sur le pont de Saint-Jean. Le défilé se rendra sur les hauteurs de Lignières. S’en suivra un concours pour primer les véhicules les plus rares, les plus originaux et les mieux restaurés.

Cette année, l’organisation a invité le Simca Club Suisse, fondé à l’origine à Genève, mais établi aujourd’hui à Lucerne. /dsa